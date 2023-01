Scontro auto-scooter a Trieste, due feriti

Poco prima delle 21 di ieri due persone sono state soccorse a Trieste, in piazza del Perugino, per le ferite riportate a seguito di un incidente.

Per cause in corso di accertamento, mentre viaggiavano in sella a uno scooter si sono scontrate con una vettura. La due ruote è rovinata sull'asfalto e le due persone sono finite a terra.

Dopo l'allarme lanciato con una chiamata al 112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto due ambulanze e i Vigili del fuoco.

Una delle due persone ferite ha riportato una lesione seria a una gamba ed è stata trasportata all'ospedale di Cattinara. Conseguenze meno serie per la seconda persona, accolta al pronto soccorso per tutte le cure del caso.