Scontro auto-scooter, anziano ferito

Incidente intorno alle 20 di ieri, in via Selvuzzis, a Villalta di Fagagna. A scontrarsi una vettura e un ciclomotore, in piazzetta Divisione Julia. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di San Daniele per tutti gli accertamenti e la viabilità.

Una giovane conducente di una vettura Suzuki, una ragazza di 19 anni, non è riuscita a evitare uno scooter condotto da un uomo del posto, un pensionato di 83 anni che è stato trasportato all'ospedale di San Daniele con l'ambulanza, per tutte le cure del caso, dopo essere rovinato malamente sull'asfalto. Non ha riportato comunque gravi lesioni; il trasferimento in nosocomio è stato precauzionale.