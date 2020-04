Scontro auto-scooter, centauro sbalzato sull'asfalto

Scontro tra scooter e auto sullo svincolo Ra13 stamattina, intorno alle 9.30, all'incrocio tra l'ex provinciale 1 e l'imbocco del raccordo, in località Trebiciano, in comune di Trieste. Le cause sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Villa Opicina.

Lo scooterista, un triestino di 72 anni, nell'impatto con una Mercedes Classe A, condotta da un concittadino di 80 anni, è stato sbalzato sull'asfalto, riportando una frattura a una gamba. Stabilizzato sul posto dal personale sanitario, è stato trasportato all'ospedale di Cattinara.

In supporto, per i rilievi e la viabilità, una pattuglia della Radiomobile dei Carabinieri di Aurisina. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'area dello scontro.