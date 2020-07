Scontro auto-scooter, grave un 17enne

Traffico in tilt al rientro da Sistiana, questa sera. A causare il congestionamento un incidente che ha visto coinvolti uno scooter e una Lancia Delta. Per cause in corso di accertamento da parte della Radiomobile dei Carabinieri di Aurisina, il conducente della due ruote è rovinato sull'asfalto dopo essere entrato in collisione con la fiancata dell'auto.

È successo intorno alle 19.30, a Duino, all'incrocio tra la provinciale 1 e la via che porta al Villaggio del Pescatore. In sella allo scooter un 17enne triestino, immediatamente soccorso dal personale sanitario e trasportato all'ospedale di Monfalcone. È grave, ma non in pericolo di vita. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri di Prosecco, per la viabilità e per coadiuvare i colleghi della Radiomobile nel rilevare l'incidente. Illesa la persona che guidava la vettura.