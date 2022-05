Incidente mortale ieri sera a Trieste. Intorno alle 20, lungo Strada Nuova per Opicina, si è verificato un violento scontro tra uno scooter e un'utilitaria Fiat.

Nell'impatto, non c'è stato nulla da fare per l'uomo classe 1990 in sella alla due ruote. Ferito in modo serio anche il conducente della vettura, trasportato d'urgenza a Cattinara.

Sul posto il personale sanitario, i Vigili del fuoco e la Polizia locale, che dovrà chiarire le cause della tragedia.