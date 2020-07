Scontro auto-scooter nella notte, gravissimo un 22enne

Versa in gravissime condizioni un ragazzo di 22 anni di Basiliano che questa notte, intorno alle 2.30, è rimasto coinvolto in un incidente accaduto a Muris di Ragogna. Il ragazzo viaggiava in sella a una Vespa che si è scontrata, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Martignacco (intervenuti per i rilievi e viabilità), contro una Volkswagen Polo condotta da un 32enne del posto.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores Palmanova inviato sul posto un'ambulanza, che trasportato d'urgenza il ragazzo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine; il 22enne ha riportato un trauma cranico, un trauma toracico e lesioni agli arti. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. I mezzi sono stati posti sotto sequestro.