Scontro auto-tir a Spilimbergo, non ce l'ha fatta Stella Laurini

E' morta in ospedale a Udine, dov'era stata ricoverata lunedì mattina, Stella Laurini, la donna di 49 anni di Prato rimasta coinvolta in un incidente accaduto a Istrago di Spilimbergo, all'altezza dell'incrocio tra via Generale Caneva e via Valcellina. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, la vettura che stava conducendo era entrata in collisione con un Tir.

La macchina era carambolata più volte. La donna era stata trasferita d'urgenza in ospedale in elicottero. Secondo quanto si è appreso, si trovava in Friuli per visitare una parente che aveva partorito da pochi giorni. Gli organi della donna sono stati donati.