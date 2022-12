Scontro auto-tir, gravissima una donna

Una donna di 49 anni versa in gravissime condizioni a seguito di un incidente accaduto questa mattina, intorno alle 8, a Istrago di Spilimbergo, all'altezza dell'incrocio tra via Generale Caneva e via Valcellina.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, la vettura è entrata in collisione con un tir. La macchina è carambolata più volte.

Dopo una chiamata al Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto, a sirene spiegate, un'ambulanza e l'elisoccorso, oltre ai Vigili del fuoco.

All'arrivo delle equipe mediche la donna era in arresto cardiocircolatorio. E' stata liberata dall'abitacolo dai pompieri, in sinergia con il personale sanitario. E' stata rianimata sul posto. Quindi è stata trasportata con l'ambulanza all'ospedale di Spilimbergo per una prima stabilizzazione.

Da lì poi è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in condizioni gravissime.