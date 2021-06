Poco prima delle 3, si è verificato in corso Cavour, a Trieste, un incidente fra un’auto e un Tir. Illesi i conducenti, sottoposti anche all’alcoltest risultato negativo.

Ingenti danni ai mezzi, non più in grado di marciare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che si sono fatti carico della messa in sicurezza della strada, a seguito anche della perdita di gasolio. Il personale della Squadra Volante della Questura si è fatto carico dei rilievi e della viabilità.