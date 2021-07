Pauroso scontro auto-tir in tangenziale

Pauroso incidente lungo la Tangenziale di Udine, poco dopo il sottopasso di Basaldella, in direzione sud, verso l'imbocco del casello autostradale di Udine Sud. Il sinistro, avvenuto poco dopo le 7 di questa mattina, ha coinvolto un camion e una vettura, mandando letteralmente in tilt la viabilità.

Nell’impatto violentissimo sono stati divelti circa 30 metri di barriera centrale. Miracolato l'automobilista, nonostante la sua vettura sia stata letteralmente distrutta.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, gli operatori sanitari, la Polizia stradale, il personale di Autovie Venete e i mezzi dei soccorsi meccanici.

Uscita di via Popone consigliata per gli automobilisti in transito. Code e veicoli a passo d'uomo per oltre 45 minuti per i mezzi rimasti bloccati nella tangenziale. Attualmente (ore 9) si segnalano ancora rallentamenti.

Sempre questa mattina, verso le 6.30, un'auto è finita ruote all'aria nei pressi dello Stadio Friuli. Sul posto i sanitari, una automedica e i pompieri.