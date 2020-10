Scontro auto-tir, la vettura si cappotta

Grave incidente lungo l'autostrada A23, questa mattina, intorno alle 11, in carreggiata sud, tra Gemona e Udine Nord, all'altezza della piazzola di sosta del Cormor. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale di Udine, intervenuti per la viabilità, insieme al personale di Autostrade per l'Italia, si sono scontrati un tir e un'auto.

Nell'urto la vettura si è cappottata, finendo ruote all'aria. Una persona che viaggiava nella macchina è rimasta ferita in maniera grave, trasportata d'urgenza con l'ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Conseguenze meno gravi per una seconda persona che viaggiava sul mezzo leggero (si tratterebbe di una coppia).

Sul posto anche un'automedica inviata dalla Sores e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati. Per il recupero della macchina anche il soccorso stradale Guerra Car Service di Gemona del Friuli. Tutte le operazioni sono state coordinate dal Coa di Udine. Nessun particolare disagio per il traffico, deviato sulla corsia rimasta libera.