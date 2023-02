Scontro auto-trattore a Codroipo, cinque feriti

Grave incidente nel pomeriggio lungo la statale 13 Pontebbana, a Codroipo. Alle 15.30 circa, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, si sono scontrati un trattore e un'auto.

Ferito in modo serio il conducente del mezzo agricolo che, dopo l'impatto, si è rovesciato sulla fiancata. Sulla vettura, invece, viaggiavano papà, mamma, un bimbo di pochi mesi e un altro minore, tutti rimasti feriti in modo non grave.

Sul posto i Vigili del fuoco, con due squadre del distaccamento di Codroipo e una della sede centrale di Udine, e il personale sanitario, con l'elisoccorso e due ambulanze.

L'agricoltore è stato stato elitrasportato all'ospedale di Udine, mentre i quattro passeggeri dell'auto sono stati accompagnati al pronto soccorso in ambulanza per le cure del caso.

Una volta soccorsi i feriti, i pompieri si sono fatti carico della messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell'area del sinistro.