Scontro auto-trattore a Remanzacco

Questa mattina, intorno alle 6.30, a Remanzacco, all'altezza del passaggio a livello lungo strada Oselin, si sono scontrati un trattore e un'automobile. Si temeva che l'impatto potesse aver avuto effetti importanti a livello sanitario per le persone coinvolte, vista la dinamica.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto un'automedica da Udine e un'ambulanza. Fortunatamente solo una persona è rimasta ferita, in modo lieve; è stata trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, per rilievi e viabilità, e i Vigili del fuoco.