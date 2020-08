Scontro bici-auto a Lignano

Incidente stradale a Lignano Sabbiadoro, all'incrocio tra viale Europa Unita e piazza Primo Maggio nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 2 agosto 2020. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale del Comune di Lignano, coordinati dal comandante Alberto Adami, intervenuti per i rilievi e viabilità, si sono scontrati una bicicletta e una automobile. Ad avere la peggio il conducente della bicicletta, un uomo di 80 anni, trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. È sempre rimasto cosciente durante i soccorsi. Illeso il conducente della vettura.