Scontro bici-furgone, grave una donna

Una donna è rimasta gravemente ferita nel pomeriggio in un incidente a Traffe di Pasiano di Pordenone, al confine con Motta di Livenza, in prossimità della zona industriale, lungo via San Marco.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sacile, mentre stava pedalando in sella alla sua bici si è scontrata con un furgone. A seguito dell'impatto è stata sbalzata nel fossato a bordo strada.

Dopo l'allarme lanciato con una chiamata al Nue 112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto i Vigili del fuoco, un'ambulanza e l'elisoccorso. La donna è stata stabilizzata e trasportata in volo, in gravi condizioni, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.