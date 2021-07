Scontro bici-moto, grave il ciclista

Grave incidente questo pomeriggio, poco dopo le 16, in via del Cotonificio, a Udine. Per cause al vaglio dei Carabinieri della Radiomobile della Compagniania del capoluogo friulano, intervenuti per i rilievi e viabilità, si sono scontrati una moto e una bicicletta.

Ad avere la peggio nell'impatto è stato il ciclista, un uomo di 78 anni, rovinato sull'asfalto; è stato soccorso dal personale medico inviato dalla Centrale Sores di Palmanova; le sue condizioni sono serie. È stato intubato e trasportato d'urgenza al Santa Maria della Misericordia di Udine con un'ambulanza. I mezzi sono stati posti sotto sequestro.

Ferito in maniera lieve anche il motociclista.