Scontro camion-furgone in A23, muore un 21enne

Un’altra tragedia della strada si è registrata questa mattina, poco dopo le 9, in A23, nel tratto tra Udine Nord e Gemona, in comune di Buja. Per cause al vaglio della Polizia Stradale, un camion e un furgone si sono scontrati.

Nel violento impatto, un 21enne di Ronchi dei Legionari, impiegato per una ditta di Monfalcone, che viaggiava a bordo del mezzo ‘leggero’ ha perso la vita. Vani gli sforzi dei sanitari, sul posto assieme ai Vigili del fuoco e al personale di Autostrade per l’Italia.

Disagi alla circolazione: nel tratto interessato il traffico è stato fatto scorrere su una corsia, in attesa della rimozione dei due veicoli.