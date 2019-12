Incidente a San Giorgio della Richinvelda dove, per cause ancora la vaglio dei Carabinieri di Spilimbergo, un'auto e uno scooter si sono scontrati, all'incrocio tra via Spilimbergo e via Stazione.

Ad avere la peggio è stato il 16enne in sella alla due ruote che, nell'impatto, è finito al suolo, perdendo temporaneamente i sensi. Subito soccorso dal personale sanitario, è stato trasportato in ospedale; non sarebbe, comunque, in pericolo di vita.