Scontro con un camion, auto si cappotta lungo la Pontebbana

Incidente intorno alle 12.30, lungo la statale 13 Pontebbana, nel territorio di Codroipo, tra la rotonda di Coseat e il Ponte della Delizia. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrati un camion che stava trasportando legname e una vettura, che si è cappottata nell'impatto.

Tutte le persone coinvolte nell'incidente sono riuscite a liberarsi autonomamente dagli abitacoli; nessuna sarebbe rimasta ferita in maniera seria. Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto il personale medico e sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito al Tagliamento, a fattivo supporto dell'equipe sanitaria e per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e del luogo dello schianto.

Per permettere le operazioni di soccorso, la viabilità è stata temporaneamente interdetta al traffico e si sono formate lunghe code.