Scontro fra auto e bici, ferita una donna

Ciclista rovinata malamente a terra in via Tricesimo, a nord di Udine. L'incidente è avvenuto intorno alle 13.30. La 29enne, in sella alla sua mountain bike, è stata urtata da una Hyundai all'altezza della rotonda di Lá di Moret, mentre era diretta verso nord.

Fortunatamente non sembra aver subito traumi gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari con autoambulanza e automedica. Per i rilievi hanno operato gli agenti della Polizia locale di Udine. Qualche disagio al traffico durante le fasi di soccorso.