Scontro fra cinque auto in A28

Cinque auto coinvolte e una persona ferita in maniera lieve. Questo il bilancio di un incidente accaduto questa mattina, poco dopo le 7, lungo l'autostrada A28, a Pordenone, in carreggiata Nord, in direzione Conegliano.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Pordenone, i cinque veicoli sono entrati in collisione. Disagi per il traffico. Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di via Interna, per la messa in sicurezza dei veicoli, e il personale sanitario inviato dalla Sores di Palmanova.