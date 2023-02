Scontro fra due auto a Majano, due feriti

Incidente, intorno alle 23.30, a Farla di Majano, lungo l'ex provinciale 10, all'altezza di un distributore di benzina. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Udine, intervenuti per i rilievi, due vetture si sono scontrate in un impatto di tipo fronto-laterale.

Immediata la chiamata al 112: gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto gli equipaggi di due ambulanze e un'automedica, oltre ai Vigili del fuoco volontari di San Daniele.

Due i feriti: il più grave è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, con diversi traumi in più parti del corpo, mentre l'altra persona, che ha riportato conseguenze non serie, è stata accompagnata all'ospedale di San Daniele per le cure del caso.