Scontro fra due auto a Porcia, gravissimo un 25enne

Quattro persone sono state soccorse dalle equipe sanitarie, intorno alle 23.30, per le ferite riportate a seguito di un incidente lungo corso Italia, all'altezza del civico 49, nel territorio del comune di Porcia, lungo la direttrice che conduce a Pordenone.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Pordenone, due vetture si sono scontrate.

Nell'impatto un ragazzo di 25 anni è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo: i Vigili del fuoco hanno dovuto lavorare circa un'ora per liberarlo. Sul posto anche l'equipaggio di un'automedica, due ambulanze e l'elisoccorso.

Il giovane ha riportato lesioni molto gravi; stabilizzato, è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Altre due persone coinvolte sono state controllate sul posto e hanno rifiutato il trasporto in pronto soccorso. Una terza persona è stata accompagnata all'ospedale di Pordenone, con ferite non gravi.