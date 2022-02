Scontro fra due auto a Pordenone, cinque persone coinvolte

Ieri sera, intorno alle 21.30, si è verificato un incidente a Pordenone, all'incrocio tra viale Libertà e via Mameli. Per cause al vaglio della Polizia locale si sono scontrate due auto, con cinque persone complessivamente a bordo.

Sul posto la prima partenza dei Vigili del Fuoco di Pordenone e il personale sanitario, giunto con due ambulanze e automedica, che hanno liberato uno degli occupanti ferito, rimasto incastrato nell'abitacolo, rimuovendo la portiera, e portato le prime cure agli altri quattro occupanti dell'altra vettura.

Quindi si è provveduto a mettere in sicurezza lo scenario.