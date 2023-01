Scontro fra due auto a Udine, tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite questo pomeriggio a seguito di un incidente che si è verificato a Udine, all'intersezione tra via Tavagnacco e via Pascats. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, due vetture sono rimaste coinvolte in un impatto di tipo fronto-laterale e una delle due auto è finita ruote all'aria.

Immediata la chiamata al numero unico di emergenza 112. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto gli equipaggi di un'ambulanza e di un'automedica e i Vigili del fuoco. Fortunatamente non gravi le condizioni dei feriti, accompagnati all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per le cure del caso.