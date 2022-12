E' di due feriti non gravi il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina, intorno alle 9.30, all'incrocio tra via Guarnerio D'artegna e via Isonzo, a Udine.

Una Peugeot 208 che procedeva verso via Gorizia è entrata in collisione con una Chrysler che percorreva via D'Artegna in direzione sud. Soccorsi i due conducenti, un 70enne e un 30enne, mentre la Polizia locale si è fatta carico dei rilievi e della viabilità.