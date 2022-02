Scontro fra due auto, una rovina contro un'abitazione

Incidente, intorno alle 18, a Pasiano di Pordenone. Due auto, per cause al vaglio dei Carabinieri di Sacile, intervenuti per i rilievi, si sono scontrate in via Pedrina, all'incrocio con via Carlo Alberto dalla Chiesa.

Nel violento impatto, una delle due vetture è rovinata contro un'abitazione. Tre le persone coinvolte nel sinistro; tutti sono riusciti a uscire autonomamente dagli abitacoli. Solo per uno di loro è stato necessario il trasporto all'ospedale di Pordenone per le cure del caso.

Sul posto, oltre al personale sanitario, i Vigili del Fuoco di Motta di Livenza, in supporto al Comando di Pordenone, che hanno posto particolare attenzione alla verifica e messa in sicurezza dei veicoli, uno dei quali alimentato a Gpl. Ingenti i danni alle due auto e alla casa colpita.