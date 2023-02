Scontro fra quattro auto a Tolmezzo, dieci persone ferite

Dieci persone sono rimaste coinvolte in un incidente accaduto, poco prima delle 19.30, a Tolmezzo, lungo la statale 52, all'altezza della cartiera, indicativamente sotto il ponte di Avons.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, si sono scontrate quattro automobili; una vettura è finita fuori strada, in un fossato.

Dopo la chiamata di aiuto al 112, sul posto i sanitari di tre ambulanze e i Vigili del fuoco, che stanno operando in piena sinergia per prestare soccorso alle nove persone coinvolte, tutte rimaste ferite, e per mettere in sicurezza lo scenario.

Inevitabili i disagi alla circolazione per consentire le operazioni di soccorso.