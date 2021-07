Scontro fra tre auto a Fossalta di Portogruaro, sei feriti

Grave incidente, all'alba, lungo la statale 14, a Fossalta di Portogruaro. Nel violento impatto sono rimaste coinvolte tre auto: il bilancio è di sei feriti, due dei quali in gravi condizioni.

I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Portogruaro hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Ford Fiesta, rovesciata su un fianco, due ragazzi di 23 anni di Motta di Livenza; entrambi versano in gravi condizioni, trasportati all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in volo e all'ospedale di Mestre in ambulanza.

Feriti, in modo non grave, anche i quattro occupanti di un’Audi A4, pure loro assistiti dai sanitari e portati in ambulanza al pronto soccorso di Portogruaro e di Latisana. Si tratta di una famiglia di cittadini rumeni residenti a Rieti: un giovane di 26 anni al volante, la moglie, la suocera e il figlio minore.

Illesi i due occupanti della terza auto, una Dacia Duster, un 31enne e un 35enne, entrambi cittadini francesi.

I Carabinieri della Compagnia di Portogruaro hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi. Le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco sono terminate poco prima delle 8.

L'incidente è accaduto alla progressiva chilometrica 7 + 600, lungo la variante della tangenziale Mattei.