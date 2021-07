Scontro fra tre auto a Lignano, nove persone coinvolte

Incidente questa mattina, intorno alle 9, sulla rotonda di Lignano Sabbiadoro, all'altezza di Almadera Brico. Tre le vetture che si sono scontrate, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, intervenute per rilievi, accertamenti e viabilità. Nove le persone che sono rimaste coinvolte, nessuna delle quali, fortunatamente, rimasta è ferita in maniera grave. Soccorse una famiglia italiana, una tedesca e il conducente di un furgone con targa italiana.

Sul posto sono intervenute immediatamente due ambulanze, inviate dalla Centrale Sores di Palmanova e provenienti da Latisana. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Latisana, per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati e a supporto del personale sanitario. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con code che hanno raggiunto i sei chilometri (alle 10).

Altre due incidenti si erano verificati ieri, sempre a Lignano. Si è trattato, nel primo caso, di uno scontro tra auto e moto, all'altezza della rotonda del parco Aquasplash, nel quale è rimasto ferito un uomo di 52 anni, che viaggiava in sella a una due ruote, rovinato sull'asfalto dopo l'impatto.

Il secondo incidente, in via Latisana, ha visto coinvolti un'auto e una bicicletta. Ad avere la peggio la donna che si trovava in sella alla due ruote, una 64enne.

Il centauro e la ciclista sono stati entrambi trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Latisana per accertamenti. Nessuno dei due ha riportato ferite gravi. Rilievi, accertamenti e viabilità, a cura della Polizia Locale e dei Carabinieri.