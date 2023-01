Scontro fra tre auto a San Quirino

Incidente nel pomeriggio, intorno alle 17, lungo la regionale 251, in prossimità della zona industriale di San Quirino, nel tratto che prende il nome di via Maniago. Per cause al vaglio dei Carabinieri, si sono scontrate tre auto.

Sul posto i Vigili del fuoco di Pordenone che hanno supportato il personale sanitario, giunto con ambulanza ed elisoccorso, nelle operazioni di primo soccorso dei feriti. Una persona, che ha riportato le conseguenze più serie, è stata trasportata in elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, mentre un'altra è stata accompagnata al pronto soccorso di Pordenone in ambulanza; hanno riportato entrambe un trauma toracico. Conseguenze meno gravi per il terzo conducente coinvolto.

A causa del violento impatto la viabilità è stata interrotta e deviata sull'arteria laterale, mentre i pompieri si sono fatti carico della messa in sicurezza dei veicoli pesantemente danneggiati.