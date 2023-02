I Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento sono intervenuti, intorno alle 17.30, per un incidente, in via Guglielmo Oberdan. Tre le auto coinvolte.

Nello scontro gli occupanti delle auto sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati all'ospedale di San Vito, mentre i pompieri hanno messo in sicurezza lo scenario.

Presenti anche i Carabinieri di San Vito per rilievi e viabilità.