Scontro fra tre auto a Sistiana, due feriti

Incidente verso le 14.30 lungo l’ex strada provinciale 1 a Sistiana, poco dopo il bivio Tre Noci. Per cause in corso di accertamento da parte del Radiomobile dei Carabinieri di Aurisina, una Peugeot, una Fiat 500 e un Tourneo si sono scontrate tra loro. Due le persone rimaste ferite, non in modo grave, che sono state trasportate all'ospedale dal personale sanitario.

Intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Monfalcone e di Opicina che hanno messo in sicurezza i mezzi e l'area. Traffico in tilt lungo l'arteria. Grazie al supporto della pattuglia dei Carabinieri di Prosecco, i veicoli sono stati deviati su borgo San Mauro.