Scontro fra tre auto, due donne ferite a Udine

Scontro fra tre auto, questa mattina, poco prima delle 8, all’incrocio semaforico tra via Cormor Alto, via Birago e via Cormor Basso. Coinvolte una Opel Corsa, una Citroen C3 e una Lancia Y.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia locale, intervenuta con due pattuglie, all'altezza dell'intersezione la Opel, che percorreva via Birago verso la periferia, la Citroen, proveniente da Pasian di Prato che percorreva via Cormor Basso verso il centro, e la Lancia in arrivo da via Cormor Alto, sono entrate in collisione.

Nello scontro sono rimaste ferite, in modo non grave, la passeggera della Citroex e la conducente della Corsa.

Sul posto il personale sanitario e i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei tre veicoli coinvolti.