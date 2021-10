Scontro fra tre auto, due donne ferite

Tre auto si sono scontrate poco prima delle 13, a Codroipo, in via Circonvallazione Ovest, all'incrocio con via Stella. Si tratta di una Volkswagen Polo, di una Fiat Punto e di una Fiat 500, tutte e tre condotte da automobilista e donne della zona.

Dopo l'allarme, scattato con diverse chiamate al 112, sul posto sono intervenute tre pattuglie della Polizia Locale di Codroipo. È stato necessario anche chiudere la strada poiché la cittadina del Medio Friuli, registra oggi una viabilità modificata, a seguito della manifestazione "Ottobre Codroipese", per la messa in sicurezza dei veicoli e per permettere i soccorsi.

La conducente della Polo, una ragazza, e quella della Punto sono rimaste ferite, fortunatamente in maniera non grave, soccorse dal personale sanitario, inviato tempestivamente dalla Centrale Sores di Palmanova. Sono state trasportate all'ospedale di San Vito al Tagliamento dall'equipe sanitarie. Per la messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale, e a supporto del personale sanitario, la sala operativa del Nue ha inviato sul luogo dell'incidente i Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo.