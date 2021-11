Scontro fra tre auto, ferite in modo grave mamma e bimba

Grave incidente intorno alle 17.30 lungo via Grado, al confine tra il comune di Terzo di Aquileia e Cervignano del Friuli. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Palmanova, intervenuti per rilievi, accertamenti e viabilità, si sono scontrate frontalmente due vetture; una terza, per evitare l'impatto, è finita nel fossato.

Due persone sono rimaste ferite in maniera grave, una delle quali elitrasportata. Si tratta di una bambina di quattro anni e delle sua mamma. Non sarebbero in pericolo di vita un'altra mamma e il figlio di 10 anni, coinvolti nello scontro. Sei le persone ferite.

Chiusa la strada, per permettere tutte le operazioni, coadiuvate dai Vigili del Fuoco. Sul posto anche il sindaco di Terzo di Aquileia, a supporto per quanto di competenza.