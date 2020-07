Scontro fra tre veicoli, un furgone nel fosso

Incidente poco dopo le 15 lungo la viabilità provinciale tra San Giorgio della Richinvelda e Spilimbergo, in località di Provesano. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Spilimbergo, intervenuti per rilievi e viabilità, si sono scontrati tre veicoli. Un furgoncino è finito nel fossato.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto un'ambulanza e sono giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Spilimbergo per la messa in sicurezza delle vetture incidentate e la bonifica della sede stradale. Inevitabili i disagi alla circolazione, con code e rallentamenti.

Una persona è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non destano preoccupazione.