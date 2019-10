Scontro frontale sul doppio tornante

Frontale tra Tarcento e Lusevera intorno alle 15. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della stazione di Tarcento, intervenuti per i rilievi e la viabilità, lungo la statale di Uccea si sono scontrate frontalmente due vetture che hanno riportato gravi danni. Si tratta di una Renault Clio e di una Opel Station Wagon.

È successo poco dopo la diga, in curva, lungo un doppio tornante che guarda a strapiombo sulla forra del Torre. Dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'ambulanza, i militari dell'Arma e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli.

Per i conducenti si è temuto il peggio ma per fortuna per loro solo tanta paura e qualche botta; son stati medicati sul posto. Nessun problema per la viabilità.