Scontro frontale tra auto e scooter, 17enne elitrasportato in ospedale

Incidente nel tardo pomeriggio di ieri a Ronchi dei Legionari, in via dei Brechi. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, intervenuta per rilievi e viabilità, il conducente di uno scooter, un ragazzo di 17 anni della zona, si è schiantato contro un'auto. Nell'impatto è rovinato sulla carreggiata e ha riportato una lesione importante a una gamba e a un braccio. Il conducente dell'auto, una Y10, si è subito fermato a prestare soccorso al giovane, sbalzato violentemente a terra.

Sul posto sono intervenuti un'automedica, l'ambulanza e l'elicottero decollato dall'elibase di Campoformido, tutti coordinati dalla Centrale Sores di Palmanova. Il giovane è stato stabilizzato e trasportato in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine. Ha riportato alcune fratture; è sempre rimasto cosciente durante i soccorsi. Le sue condizioni sono migliorate nel corso della notte.