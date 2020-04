Scontro frontale tra due auto, ieri sera, a Porcia. L'allarme è scattato poco dopo le 19, tra via Pieve e via Talponedo. Sul posto la prima partenza dei Vigili del Fuoco di Pordenone e il personale sanitario, che hanno assistito i due occupanti. I conducenti sono usciti autonomamente dalle vetture e sono poi stati trasportati all'ospedale di Pordenone per le cure del caso.

La squadra dei pompieri si è poi occupata di mettere in sicurezza lo scenario; da sottolineare che entrambe le macchine erano ad alimentazione ibrida. Dei rilievi si è occupata la Polizia locale di Porcia.