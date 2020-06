Scontro in A23, una donna incastrata nell'abitacolo

Incidente lungo la autostrada A23, all'altezza di Gemona del Friuli - Osoppo, intorno alle 14.20. È successo nel tratto del cantiere, dove c'è un restringimento della carreggiata, in direzione Tarvisio. Una Fiat Punto, condotta da una donna, ha violentemente tamponato un mezzo addetto alla manutenzione stradale. La guidatrice è rimasta incastrata tra le lamiere dell'abitacolo.

Dopo l'allarme, sul posto sono stati inviati l'elicottero sanitario e l'equipaggio di un'ambulanza. Al lavoro i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli, che hanno liberato l'infortunata, e la Polizia Stradale della Sottosezione di Amaro, tutti coordinati dal Coa di Udine. Disagi per il traffico: il tratto è stato chiuso per permettere le operazioni di soccorso e poi riaperto alle 15.15.

Dopo essere stata stabilizzata, la donna è stata trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in volo. Non pare in gravi condizioni.