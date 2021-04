Autostrada A4 chiusa nel tratto tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza in direzione Trieste a causa di un tamponamento avvenuto tra due autoarticolati e un veicolo leggero.

L'incidente è avvenuto all'altezza di Cessalto poco dopo le 13.30.

I sanitari e i Vigili del fuoco stanno operando per estrarre dall'auto il conducente, in gravissime condizioni. Sul posto anche la Polizia stradale per i rilievi, i soccorsi meccanici e il personale di Autovie Venete.

Notizia in aggiornamento