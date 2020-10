Scontro in motorino, 45enne elitrasportato a Udine

È stato elitrasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'elicottero sanitario un uomo di 45 anni, L.A. le sue iniziali, rimasto vittima poco prima delle 15 di oggi, martedì 13 ottobre 2020, di un incidente stradale accaduto in via Tiezzo, lungo un rettilineo, nel comune di Azzano Decimo.

L'uomo, del posto, stava procedendo in sella al suo ciclomotore, quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una utilitaria condotta da una donna, anche lei del posto, B.B. le sue iniziali, di 84 anni. La pensionata è rimasta illesa ed è scesa subito dalla sua vettura per prestare soccorso e chiamare il Nue 112.

Le condizioni del 45enne sono serie, ma non è in pericolo di vita. Per tutti i rilievi e gli accertamenti, e per la viabilità, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Azzano Decimo.