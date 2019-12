Scontro in via Liguria: ottantenne incastrata nell'abitacolo

Incidente, questa mattina poco prima di mezzogiorno, a Udine. Due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate in prossimità dell'incrocio tra via Liguria e via Solari. La donna al volante di una Peugeot 208 - un'ottantenne di Udine - è rimasta incastrata nell'auto e per estrarla sono intervenuti i vigili del fuoco. Rilievi della polizia Locale di Udine. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno trasportato l'anziana in ospedale a Udine. Alla guida dell'altra vettura - una Lancia Y - un 42enne italiano di Faedis.