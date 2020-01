Scontro lungo la A28, un'auto si cappotta

Incidente lungo l'autostrada A28 tra Villotta e Sesto al Reghena, nella prima serata di ieri. Si sono scontrate due auto; a seguito dell'impatto, una vettura è finita gomme all'aria. Sul posto sono intervenuti i sanitari, la Polizia Stradale e il personale dell'autostrada.

Una donna è rimasta ferita, per fortuna in maniera non grave, ed è stata portata in ospedale per precauzione con l'ambulanza. Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito al Tagliamento per la messa in sicurezza delle vetture incidentate e della sede stradale.