Scontro lungo la Cimpello-Sequals, auto nel fossato

Incidente, nel primo pomeriggio, lungo la rampa A della Cimpello-Sequals, in prossimità del distributore di Tauriano. Intorno alle 13.45, per cause al vaglio dei Carabinieri e della Polizia locale di Spilimbergo, sul posto per i rilievi, si sono scontrate un’auto e un camion frigo. Nel violento impatto, la macchina ha terminato la sua corsa all'interno del fossato che delimita la carreggiata.

Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Spilimbergo che ha messo in sicurezza entrambi i mezzi e supportato il personale medico nel trasbordo dell'infortunato alla guida dell'auto sull'elisoccorso, per il ricovero in ospedale a Udine.