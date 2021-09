Scontro lungo la Costiera, auto cappottata

Incidente, alle 12.30, lungo la stada Costiera, al chilometro 144,300, a Trieste. Una Fiat 500 Abarth, per cause da accertare, si è scontrata contro una Peugeot 206 e si è cappottata.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco della sede centrale del Comando di Trieste, con la prima partenza e il polo soccorso, per mettere in sicurezza i mezzi e l'area. Il conducente della 500 è uscito dal mezzo autonomamente ed è stato preso in carico dai sanitari del 118, mentre i due occupanti della 206 sono rimasti illesi.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia locale, intervenuta sul posto.