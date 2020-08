Scontro mortale a Majano, individuato il pirata della strada

Grazie alla sinergia operativa tra gli agenti della Polizia Locale di Majano, San Daniele del Friuli e Brescia, nel tardo pomeriggio è stato individuato il conducente del mezzo pesante che ha travolto e ucciso il 49enne di Motta di Livenza, Marco Vendramini, lungo la regionale 463, a Majano. Si tratta di un uomo di Brescia, denunciato a piede libero per omicidio stradale e omissione di soccorso.

La tragedia si è consumata questa mattina, poco dopo le 9.30, lungo la direttrice che porta a Osoppo. Inutili purtroppo i soccorsi per il centauro, che ha perso la vita in seguito alle gravissime ferite riportate.

Oltre alla moto e a un’Ape, gli agenti hanno quasi subito ipotizzato che fosse stato coinvolto un terzo veicolo, un autoarticolato, che avrebbe investito e ucciso Vendramini, caduto sull'asfalto dopo il tamponamento con il furgoncino.

La Centrale Sores di Palmanova aveva inviato immediatamente sul posto l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido, insieme all'automedica e a un'ambulanza proveniente da San Daniele. Chiusa la Regionale fino a tarda mattinata per consentire i soccorsi e i non semplici rilievi, che si sono, però, rivelati fondamentali per fare luce su quanto accaduto.

Il corpo è disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre i due mezzi sono stati posti sotto sequestro.

Illesi il conducente del furgoncino e il suo passeggero, due persone anziane. Sul posto anche i Carabinieri per la viabilità. A supporto del personale medico i Vigili del fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli.