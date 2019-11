Scontro moto-auto a Udine, diciassettenne ferito

Un giovane studente di 17 anni è rimasto ferito in un incidente stradale, a Udine, in via Planis poco prima delle 15.20. Il ragazzo, proveniente dal Bearzi, stava percorrendo via Planis in sella al suo Derby, in direzione del centro città, quando per cause in corso di accertamento si è scontrato con una vettura che procedeva invece in direzione della periferia.

All'altezza dell'intersezione con via Tiepolo i veicoli sono entrati in collisione. La dinamica è al vaglio della pattuglia di Pronto Intervento intervenuta con l'ambulanza del 118. Il diciassettenne, infatti, nell'impatto è finito a terra, riportando ferite.