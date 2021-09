Scontro moto-bici a Premariacco

Grave incidente, a Premariacco, nel pomeriggio di ieri, lungo la viabilità che collega Rualis di Cividale del Friuli con Manzano, dove si sono scontrati una moto e una bicicletta. Nell'impatto entrambi i conducenti sono rovinati malamente sull'asfalto.

Il centauro, 32 anni, residente nelle Valli del Natisone, è rimasto ferito in maniera seria, ricoverato in terapia intensiva al Santa Maria della Misericordia di Udine per diverse fratture. Ferito anche il ciclista, un uomo di 72 anni di Manzano, anche lui portato con l'ambulanza in ospedale per tutti gli accertamenti. Rilievi e viabilità della Polizia Locale.